NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HeidelbergCement nach endgültigen Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die starke Geschäftsentwicklung des Baustoffe-Herstellers sei mit den detaillierten Zahlen bestätigt worden, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick indes erscheine vorsichtiger./ck/mis