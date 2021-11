NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelbergcement nach einer Telefonkonferenz anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 63 auf 62 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analystin Elodie Rall reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Prognosen für das operative Ergebnis des Baustoffkonzerns in diesem Jahr leicht. Nach Aussagen des Managements würden die Preiserhöhungen im Oktober und im November nicht die Kostensteigerungen im vierten Quartal kompensieren./la/tih