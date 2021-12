NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelbergcement von 62 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Titel der Baustoffehersteller hätten sich im zu Ende gehenden Jahr sehr unterschiedlich entwickelt, was sich 2022 fortsetzen sollte, schrieb Analystin Elodie Rall in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Sie bevorzugt weiter die Hersteller, die auch Mehrwertprodukte wie Fertigteilbeton, Backsteine oder Glas in ihrem Sortiment haben (Lightside), gegenüber Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf den klassischen Primärmaterialien wie Zement und Asphalt (Heavyside). Zu letzteren zähle Heidelbergcement - unter den Heavyside-Vertretern sei CRH ihre einzige "Overweight"-Empfehlung. Ralls bevorzugter Titel bleibt Saint Gobain./gl/eas