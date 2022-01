NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelbergcement von 58 auf 57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffkonzerns dürfte im vierten Quartal auf vergleichbarer Basis leicht gesunken sein, schrieb Analystin Elodie Rall in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Den erwarteten Rückgang begründete sie mit Kostensteigerungen und rechnet damit, dass sich diese fortsetzen./edh/ck