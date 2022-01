NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelbergcement nach Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr auf "Underweight" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffkonzerns habe die bereits nach unten geschraubte Markterwartung übertroffen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie./la/he