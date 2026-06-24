Heidelberger Druckmaschinen Aktie
Marktkap. 428,2 Mio. EURKGV 27,22 Div. Rendite 0,00%
WKN 731400
ISIN DE0007314007
Symbol HBGRF
Heidelberger Druckmaschinen Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 1,60 auf 1,80 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Übernahme das Service- und Ersatzteilgeschäfts sowie von Vertriebsgesellschaften der insolventen Manroland Sheetfed Gruppe sei ein strategisch vernünftiger Schritt, lobte Stefan Augustin in seiner Kaufempfehlung vom Donnerstag. Sie stärke sowohl den adressierbaren Markt als auch die besonders profitablen und robusten dauerhaften Erlöse des Druckmaschinenherstellers./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Heidelberger Druckmaschinen AG
Zusammenfassung: Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Unternehmen:
Heidelberger Druckmaschinen AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
1,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1,44 €
|Abst. Kursziel*:
24,91%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
1,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,05%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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