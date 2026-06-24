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Symbol HBGRF

Warburg Research

Heidelberger Druckmaschinen Buy

09:01 Uhr
Heidelberger Druckmaschinen Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberger Druckmaschinen AG
1,45 EUR 0,06 EUR 4,31%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 1,60 auf 1,80 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Übernahme das Service- und Ersatzteilgeschäfts sowie von Vertriebsgesellschaften der insolventen Manroland Sheetfed Gruppe sei ein strategisch vernünftiger Schritt, lobte Stefan Augustin in seiner Kaufempfehlung vom Donnerstag. Sie stärke sowohl den adressierbaren Markt als auch die besonders profitablen und robusten dauerhaften Erlöse des Druckmaschinenherstellers./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Heidelberger Druckmaschinen AG

Zusammenfassung: Heidelberger Druckmaschinen Buy

Unternehmen:
Heidelberger Druckmaschinen AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
1,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1,44 €		 Abst. Kursziel*:
24,91%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
1,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,05%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberger Druckmaschinen AG

09:01 Heidelberger Druckmaschinen Buy Warburg Research
11.06.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
20.05.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
16.04.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
06.02.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
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