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AI Analyse

Warburg Research

Heidelberger Druckmaschinen Buy

09:11 Uhr
Heidelberger Druckmaschinen Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberger Druckmaschinen AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Heidelberger Druck mit einem Kursziel von 1,80 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Geschäftsquartal sei der gewohnt schwache Start ins Jahr gewesen, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch. Der Auftragseingang sei jedoch ordentlich./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Heidelberger Druckmaschinen AG

Zusammenfassung: Heidelberger Druckmaschinen Buy

Unternehmen:
Heidelberger Druckmaschinen AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
1,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1,35 €		 Abst. Kursziel*:
33,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,94%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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20.05.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
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