HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 3,40 auf 2,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konzern dürfte im Geschäftsjahr 2021/22 erwartungsgemäß abgeschnitten haben, schrieb Analyst Stefan Augustin in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Das Umfeld habe sich jedoch zuletzt massiv eingetrübt. Er passte seine Schätzungen an und berücksichtigt zudem das veränderte Zinsumfeld./ag/eas