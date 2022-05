HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Heidelberger Druck nach Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 2,50 Euro belassen. Der Druckmaschinenhersteller habe erwartungsgemäß abgeschnitten und zunächst noch keinen Ausblick gegeben, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Letzteren erwarte er bei der Vorlage der vollständigen Zahlen am 9. Juni./gl/eas