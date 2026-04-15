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Marktkap. 498,5 Mio. EUR

KGV 67,56 Div. Rendite 0,00%
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WKN 731400

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ISIN DE0007314007

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Warburg Research

Heidelberger Druckmaschinen Hold

09:31 Uhr
Heidelberger Druckmaschinen Hold
Aktie in diesem Artikel
Heidelberger Druckmaschinen AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Heidelberger Druck nach einer Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Kursziel von 1,70 Euro auf "Hold" belassen. Die Margenschwäche ohne nennenswerte Umsatzeinbußen spreche für ein negativeres Preisumfeld, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag. Dies lasse für 2026/27 auch nichts Gutes erwarten./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Heidelberger Druckmaschinen AG

Zusammenfassung: Heidelberger Druckmaschinen Hold

Unternehmen:
Heidelberger Druckmaschinen AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
1,70 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
1,60 €		 Abst. Kursziel*:
6,18%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
1,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,36%
Analyst Name:
Stefan Augustin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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