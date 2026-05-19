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Marktkap. 422,11 Mio. EUR

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WKN 731400

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ISIN DE0007314007

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Symbol HBGRF

Warburg Research

Heidelberger Druckmaschinen Hold

09:21 Uhr
Heidelberger Druckmaschinen Hold
Aktie in diesem Artikel
Heidelberger Druckmaschinen AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 1,70 auf 1,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Stefan Augustin verwies am Mittwoch auf den negativen Mix und Währungsbelastungen im vierten Geschäftsquartal des Druckmaschinenherstellers. Mit den Einsparungen durch das Programm "Zukunftsplan" im Geschäftsjahr 2026/27 dürfte man eher versuchen, dem Gegenwind für Umsatz und Kosten entgegenzuwirken, anstatt die Margen zu steigern. Der Analyst senkte daher seine Schätzungen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Heidelberger Druckmaschinen AG

Zusammenfassung: Heidelberger Druckmaschinen Hold

Unternehmen:
Heidelberger Druckmaschinen AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
1,40 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
1,33 €		 Abst. Kursziel*:
5,42%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
1,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,02%
Analyst Name:
Stefan Augustin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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06.02.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
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