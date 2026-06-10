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Symbol HBGRF

Warburg Research

Heidelberger Druckmaschinen Hold

10:21 Uhr
Heidelberger Druckmaschinen Hold
Aktie in diesem Artikel
Heidelberger Druckmaschinen AG
1,50 EUR 0,05 EUR 3,39%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 1,40 auf 1,60 Euro angehoben, aber die Einstufung vorerst auf "Hold" belassen. Die für 2026/27 angepeilte deutliche Verbesserung der operativen Gewinnmarge (bereinigte Ebitda-Marge) dürfte dann im Bereich sieben Prozent oder mehr liegen und somit weitgehend im Rahmen des Konsens, aber über seiner bisherigen Annahme, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag. Der Analyst hob seine Schätzungen an. Größere Aufträge im Rüstungsgeschäft böten Aufwärtspotenzial und Transparenz./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Heidelberger Druckmaschinen AG

Zusammenfassung: Heidelberger Druckmaschinen Hold

Unternehmen:
Heidelberger Druckmaschinen AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
1,60 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
1,58 €		 Abst. Kursziel*:
1,59%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
1,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,02%
Analyst Name:
Stefan Augustin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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