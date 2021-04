FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Heidelberger Druck nach Zahlen von 1 auf 1,15 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Der Jahresabschluss 2020/21 sei insgesamt gut gewesen mit klaren Erholungstendenzen beim Auftragseingang, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. An den strukturellen Risiken in der Branche ändere das aber nichts. Auch sei die Bilanz unverändert schwach./bek/edh