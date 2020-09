HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Hella nach dem angekündigten Verkauf des Frontkamera-Softwaregeschäfts an Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Fokus auf die Technologie-Führerschaft werde damit geschärft, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hella ist sein "Top Pick" unter den von ihm beobachteten Werten aus dem Automobil-Sektor./ajx/edh