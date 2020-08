NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hella nach endgültigen Quartalszahlen von 42 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die finalen Kennziffern des Scheinwerfer-Herstellers hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Liquiditätsentwicklung sei aber besser als erwartet ausgefallen./edh/ajx