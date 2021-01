NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hella nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Autozulieferer habe im abgelaufenen Geschäftsquartal stark abgeschnitten, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Er geht generell davon aus, dass die Zulieferer im vergangenen Quartal die Konsensschätzungen durch die Bank geschlagen haben, da die Pkw-Produktion positiv überrascht habe./gl/la