NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hella vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Trotz Lieferengpässen bei Halbleitern dürfte das erste Quartal für die Autozulieferer gut gewesen sein, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die regionale Ausrichtung könnte sich als Gegenwind erweisen, aber von Unternehmen zu Unternehmen in unterschiedlichem Ausmaß. Hella weise in der Branche eine der besten Bilanzen auf./bek/ag