NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hella nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Autozulieferer habe mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen getroffen, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Stark sei der Cashflow ausgefallen./mf/gl