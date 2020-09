NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Hella von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Von 2023 an dürften weniger Autos mit Verbrennungsmotoren hergestellt werden, schrieb Analystin Victoria Greer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern gebe es aktuell unter den Autozulieferern auch weniger Wachstumsstories. Vor diesem Hintergrund bevorzugt Greer aktuell zum Beispiel Valeo, da die Franzosen dank ihres Elektrobatteriegeschäfts Umsatzwachstum erzielen dürften. Für Hella kürzte die Expertin zwar ihre Schätzungen; dies werde allerdings durch die Annahme niedrigerer Kapitalkosten überkompensiert, so dass das Kursziel nun trotzdem höher liege./la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2020 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben