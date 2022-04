NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hella nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Autozulieferers seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings bleibe das Risiko durch Lieferengpässe wegen der Lockdown-Maßnahmen in China. Der Analyst hat seine Schätzungen für das Geschäftsjahr 2022 leicht angehoben, aber für 2023 unverändert belassen./mf/eas