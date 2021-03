NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hella nach einer Informationsveranstaltung zur Autobranche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Finanzchef Bernard Schäferbarthold habe die während des Kapitalmarkttages diskutierten vorläufigen Neunmonatszahlen sowie die für das dritte Geschäftsquartal 2020/21 des Autozulieferers bekräftigt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch ein guter Start in das vierte Quartal sei mitgeteilt worden. Asumendi sieht inzwischen aber kaum kurzfristige Kurstreiber mehr und daher nur noch wenig Aufwärtspotenzial für die Hella-Aktie./ck/mis