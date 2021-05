NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hella von 49 auf 56 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Analyst Jose Asumendi rechnet in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick dank des sehr starken März mit einem guten Abschluss des Geschäftsjahres. Auch im Geschäftsjahr 2022 traut er dem Zulieferer deutliches, profitables Wachstum zu. Das Margenpotenzial hält er aber für eingepreist./ag/bek