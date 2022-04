NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hella nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst Akshat Kacker urteilte in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung, der Autozulieferer habe in einem herausfordernden Umfeld ein gutes Quartal hinter sich. Der Umsatz und das operative Ergebnis seien besser als von ihm und vom Markt erwartet. Er rechnet damit, dass Hella im Geschäftsjahr die Umsatz- und Margenziele übertrifft./tih/edh