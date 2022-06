NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hella auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst Akshat Kacker passte sein Bewertungsmodell für den Autozulieferer an neue Prognosen zur Autoproduktion sowie an Inflations- und Kostentrends an, wie in einer am Freitag vorliegenden Studie zu lesen ist./ajx/edh