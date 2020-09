NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hella auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Verkauf der Frontkamerasoftware-Sparte an Volkswagen sei gesundes Portfoliomanagement des Autozulieferers, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit werde Kapital frei, dass in Elektrifizierung und Sensorlösungen für Fahrerassistenzsysteme fließen könne./ag/ajx