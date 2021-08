Aktie in diesem Artikel HelloFresh 82,84 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Angesichts der Eckdaten des Kochboxenversenders seien die endgültigen Zahlen ohne große Überraschungen geblieben, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung./mf/la