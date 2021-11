Aktie in diesem Artikel HelloFresh 85,04 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Hellofresh nach einer Telefonkonferenz mit der Führungsspitze des Kochboxenlieferanten auf "Buy" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Analyst Sebastian Patulea verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf positive Kommentare, etwa ein zuträglicheres Massenverhalten und eine zuletzt gestiegene Kapitalrendite der hinzugewonnenen Nutzer./ck/jha/