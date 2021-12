Aktie in diesem Artikel HelloFresh 72,50 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh von 109 auf 114 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Investoren sorgten sich um künftig stark schwankende Margen, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese Sorgen teile er nicht, zumal die bereinigte operative Marge (Ebitda) in den entwickelten Märkten zuletzt nahe 20 Prozent gelegen habe. Auch werde der Essenslieferant von einer zunehmenden Automation profitieren./bek/ajx