NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Nach Kapitalmarkttag und Jahresausblick Anfang Dezember seien die Ergebnisse des vierten Quartals von geringerer Bedeutung, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht des Kochboxenanbieters. Das Unternehmen stehe momentan im leichten Gegenwind, er sieht aber eine ausgezeichnete Einstiegschance./ag/jha/