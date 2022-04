Aktie in diesem Artikel HelloFresh 36,60 EUR

11,42% Charts

News

Analysen

HelloFresh 36,60 EUR 11,42% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Der Kochboxenversender habe ein gutes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Besonders wichtig sei die Bestätigung der Jahresziele gewesen./edh/he