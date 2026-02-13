HelloFresh Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Buy" belassen. Trotz schwacher Umsätze habe der Gewinn des Kochboxenanbieters die Erwartungen erfüllt, schrieb Trion Reid am Montag im Nachgang jüngster Eckdaten. Er sieht weiter Gegenwind, hält die Bewertung der Aktien aber für reizvoll./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,19 €
|Abst. Kursziel*:
169,96%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
5,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
171,32%
Analyst Name:
Trion Reid
|KGV*:
|Ø Kursziel:
10,00 €
Analysen zu HelloFresh
|08:06
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|12.02.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|12.02.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|12.02.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.11.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11.06.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|15.05.24
