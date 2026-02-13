DAX 25.003 +0,4%ESt50 6.009 +0,4%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.913 +0,0%Euro 1,1859 -0,1%Öl 67,62 -0,2%Gold 5.007 -0,7%
HelloFresh Aktie

HelloFresh Aktien-Sparplan
5,16 EUR -0,04 EUR -0,69 %
STU
Marktkap. 748,25 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A16140

ISIN DE000A161408

Symbol HLFFF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HelloFresh Buy

08:06 Uhr
HelloFresh Buy
HelloFresh
HelloFresh
5,16 EUR -0,04 EUR -0,69%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Buy" belassen. Trotz schwacher Umsätze habe der Gewinn des Kochboxenanbieters die Erwartungen erfüllt, schrieb Trion Reid am Montag im Nachgang jüngster Eckdaten. Er sieht weiter Gegenwind, hält die Bewertung der Aktien aber für reizvoll./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HelloFresh Buy

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,19 €		 Abst. Kursziel*:
169,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
5,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
171,32%
Analyst Name:
Trion Reid 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

08:06 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 HelloFresh Halten DZ BANK
12.02.26 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
12.02.26 HelloFresh Buy UBS AG
12.02.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
