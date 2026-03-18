HelloFresh Aktie
Marktkap. 653,35 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
HelloFresh Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hellofresh von 14 auf 10 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Das Wetter trübe den Ausblick des Versenders von Kochboxen ein, schrieb Trion Reid am Donnerstag. In Europa, vor allem aber in den USA hätten die Witterungsverhältnisse das operative Geschäft erheblich beeinträchtigt. Er habe folglich die Schätzungen gesenkt, wies gleichzeitig aber auf eine attraktive Bewertung der Aktien hin./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
3,82 €
|Abst. Kursziel*:
161,57%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
3,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
160,96%
|
Analyst Name:
Trion Reid
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HelloFresh
|08:21
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
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|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.03.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|18.03.26
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|18.03.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.03.26
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|18.03.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|18.03.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|HelloFresh Halten
|DZ BANK