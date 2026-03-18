DAX 23.502 -1,0%ESt50 5.737 -0,6%MSCI World 4.329 -0,3%Top 10 Crypto 9,3125 -5,8%Nas 22.152 -1,5%Bitcoin 61.207 -1,6%Euro 1,1463 +0,0%Öl 114,3 +4,2%Gold 4.747 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 NEL ASA A0B733 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Bayer BAY001 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB im Fokus: DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen tiefrot -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht - auch Umsatz schießt hoch -- Fed-Leitzinsen bleiben stabil
Top News
"Macrohard" als Wendepunkt für die Tesla-Aktie? Das steckt hinter dem gemeinsamen Projekt mit xAI "Macrohard" als Wendepunkt für die Tesla-Aktie? Das steckt hinter dem gemeinsamen Projekt mit xAI
LANXESS-Aktie: Abbau von 550 Stellen - Gewinn 2026 wohl rückläufig LANXESS-Aktie: Abbau von 550 Stellen - Gewinn 2026 wohl rückläufig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HelloFresh Aktie

Kaufen
Verkaufen
HelloFresh Aktien-Sparplan
3,83 EUR -0,02 EUR -0,49 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 653,35 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A16140

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A161408

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLFFF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HelloFresh Buy

08:21 Uhr
HelloFresh Buy
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
3,83 EUR -0,02 EUR -0,49%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hellofresh von 14 auf 10 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Das Wetter trübe den Ausblick des Versenders von Kochboxen ein, schrieb Trion Reid am Donnerstag. In Europa, vor allem aber in den USA hätten die Witterungsverhältnisse das operative Geschäft erheblich beeinträchtigt. Er habe folglich die Schätzungen gesenkt, wies gleichzeitig aber auf eine attraktive Bewertung der Aktien hin./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Buy

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
3,82 €		 Abst. Kursziel*:
161,57%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
3,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
160,96%
Analyst Name:
Trion Reid 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

08:21 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.03.26 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
18.03.26 HelloFresh Buy UBS AG
18.03.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu HelloFresh

finanzen.net Schwache Nachfrage HelloFresh-Aktie rutscht ab: Umsatzrückgang und schwacher Ausblick HelloFresh-Aktie rutscht ab: Umsatzrückgang und schwacher Ausblick
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach
finanzen.net HelloFresh Aktie News: HelloFresh am Mittwochnachmittag im Bärenmodus
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Verluste
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Schwache Jahresziele schicken Hellofresh auf Rekordtief
dpa-afx ROUNDUP: Hellofresh erwartet weiteren Umsatzrückgang - Aktie gibt deutlich nach
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Start mit Kursplus
Dow Jones KORREKTUR: Hellofresh rechnet 2026 mit weniger Umsatz und Gewinn
RTE.ie HelloFresh reports Q4 core profit below expectations
EQS Group EQS-News: FY 2025: HelloFresh SE continues to show strong AEBITDA performance while efficiency program progresses meaningfully
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
RSS Feed
HelloFresh zu myNews hinzufügen