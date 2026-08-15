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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HelloFresh Buy

08:01 Uhr
HelloFresh Buy
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
3,14 EUR 0,00 EUR 0,03%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hellofresh mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien des Kochboxenversenders, der zuletzt erwartungsgemäße Quartalszahlen berichtet und die Jahresziele bestätigt habe, seien weiter günstig, schrieb Trion Reid am Freitag. Dies spiegele aber auch das fehlende Wachstum wider. Für die Jahresziele sei nun der Zeitraum nach den zu Ende gehenden Schulferien entscheidend - hier sieht der Experte Risiken./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Buy

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
3,12 €		 Abst. Kursziel*:
188,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
3,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
187,08%
Analyst Name:
Trion Reid 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

08:01 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
14.08.26 HelloFresh Neutral UBS AG
14.08.26 HelloFresh Underweight Barclays Capital
13.08.26 HelloFresh Neutral UBS AG
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