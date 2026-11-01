HelloFresh Aktie
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Marktkap. 433,13 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
AI Analyse
HelloFresh Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Buy" belassen. "Anleger warten auf den Hauptgang", spielte Analyst Trion Reid am Sonntag darauf an, dass eine Rückkehr zum Umsatzwachstum beim Kochboxenversender aussteht. Es sei keineswegs sicher, dass dieser bis 2028 serviert werde - doch sollte es so kommen, sei die derzeitige Bewertung der Aktien viel zu niedrig. Hellofresh gewichte derzeit Gewinn höher als Umsatz./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 09:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
5,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
3,10 €
|Abst. Kursziel*:
61,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
3,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
63,08%
|
Analyst Name:
Trion Reid
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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