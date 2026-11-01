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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HelloFresh Buy

14:26 Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Buy" belassen. "Anleger warten auf den Hauptgang", spielte Analyst Trion Reid am Sonntag darauf an, dass eine Rückkehr zum Umsatzwachstum beim Kochboxenversender aussteht. Es sei keineswegs sicher, dass dieser bis 2028 serviert werde - doch sollte es so kommen, sei die derzeitige Bewertung der Aktien viel zu niedrig. Hellofresh gewichte derzeit Gewinn höher als Umsatz./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 09:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Buy

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
3,10 €		 Abst. Kursziel*:
61,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
3,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
63,08%
Analyst Name:
Trion Reid 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

14:26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 HelloFresh Underweight Barclays Capital
06.11.26 HelloFresh Neutral UBS AG
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