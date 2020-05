Aktie in diesem Artikel HelloFresh 35,06 EUR

-1,96% Charts

News

Analysen

HelloFresh 35,06 EUR -1,96% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hellofresh nach einem angehobenen Ausblick von 40 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Robert Berg räumte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein, die Martktchancen und die Stärke des Rückenwindes für den Kochboxen-Versender einmal mehr unterschätzt zu haben. Daher erhöhe er nun die kurz- und mittelfristigen Schätzungen. Die starke Zunahme der Kundenzahlen verspreche Gutes für die Zukunft./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2020 / 16:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.