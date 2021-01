Aktie in diesem Artikel HelloFresh 64,00 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hellofresh von 68 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch nach dem jüngsten Kursanstieg seien die Aktien des Auslieferers von Kochboxen noch immer attraktiv bewertet, schrieb Analyst Robert Berg in einer am Dienstag vorliegenden europäischen Branchenstudie. An seiner Einschätzung, dass die Papiere ein "Top Pick" seien, ändere sich daher auch im neuen Jahr nichts./bek/tav