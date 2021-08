Aktie in diesem Artikel HelloFresh 82,36 EUR

-1,95% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen HelloFresh 82,36 EUR -1,95% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Ziel für Hellofresh nach endgültigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das zweite Quartal sei für den Kochboxenversender stark ausgefallen, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der neue Umsatzausblick erscheine immer noch konservativ./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2021 / 05:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.