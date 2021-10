Aktie in diesem Artikel HelloFresh 81,56 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Sorgen von Investoren mit Blick auf das dritte Quartal seien nicht angebracht, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar dürfte sich bei dem Kochboxenlieferant eine gewisse saisonale Normalisierung einstellen, dennoch sollte der Corona-Gewinner einigen unvorhergesehenen covid- und wetterbedingten Ereignissen getrotzt haben und in dem Jahresviertel besser abgeschnitten haben als gedacht./tav/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2021 / 16:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.