Aktie in diesem Artikel HelloFresh 20,45 EUR -4,84%

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hellofresh nach Zahlen zum dritten Quartal von 60 auf 49 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Kochboxenlieferant habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Einerseits hätten die Kundenzahlen trotz einiger Befürchtungen den Markterwartungen entsprochen und der Umsatz habe leicht positiv überrascht. Andererseits seien die Marketingausgaben höher gewesen. Dies nähre die Sorge, dass das Unternehmen härter arbeiten müsse, um neue Kunden zu finden./la/ajx

Bildquellen: HelloFresh SE

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.