NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Hellofresh von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft, das Kursziel aber von 31 auf 42 Euro angehoben. Analystin Shaked Atia bleibt in einer am Freitag vorliegenden Studie zwar optimistisch, was die langfristigen Wachstumsperspektiven des Kochboxen-Lieferanten betrifft, rät jedoch auf einen besseren Einstiegszeitpunkt zu warten. Aktuell seien alle wichtigen Kurstreiber bereits eingepreist, schrieb sie unter Hinweis auf die beeindruckende Kursentwicklung der Aktie seit Jahresbeginn. Die Nachfrage dürfte zwar erhöht bleiben, doch zugleich sei Hellofresh gerade dabei, neue Werke zu errichten./ck/mis

