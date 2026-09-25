HelloFresh Aktie
Marktkap. 331,23 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
AI Analyse
HelloFresh Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 3,50 Euro auf "Hold" belassen. Analystin Nizla Naizer hatte bereits darauf hingewiesen, wie wichtig das dritte Quartal mit dem Ende der Schulferien für das Jahresumsatzziel werde, woran sie in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar zur Prognosesenkung erinnerte. Die Endmärkte blieben herausfordernd für den Anbieter von Kochboxen und Fertigmenüs ? und die Rückkehr auf den Wachstumsweg dürfte sich hinziehen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Hold
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
3,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
2,37 €
|Abst. Kursziel*:
47,43%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
2,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,00%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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