Deutsche Bank AG

HelloFresh Hold

13:36 Uhr

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hellofresh nach endgültigen Geschäftszahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 3,50 Euro auf "Hold" belassen. Diese hätten den Eckdaten weitgehend entsprochen, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Kochboxenversender habe bei der Präsentation der Resultate den Fokus auf die Profitabilität gelegt./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE