HelloFresh Aktie
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Marktkap. 433,57 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
AI Analyse
HelloFresh Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hellofresh nach endgültigen Geschäftszahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 3,50 Euro auf "Hold" belassen. Diese hätten den Eckdaten weitgehend entsprochen, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Kochboxenversender habe bei der Präsentation der Resultate den Fokus auf die Profitabilität gelegt./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Hold
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
3,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
3,17 €
|Abst. Kursziel*:
10,48%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
3,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,36%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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