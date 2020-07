Aktie in diesem Artikel HelloFresh 50,35 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hellofresh nach zuletzt "beeindruckender Kursentwicklung" von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 47 auf 42 Euro gesenkt. Bei dem Kochboxen-Lieferanten gebe es keine Zweifel an einem starken Abschneiden in den kommenden Quartalen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Aber langfristig gebe es Risiken, das Chance/Risiko-Profil kippe./tih/ag