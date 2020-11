Aktie in diesem Artikel HelloFresh 44,00 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hellofresh nach Quartalszahlen und neuerlicher Anhebung der Unternehmensprognose auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Das Quartal sei wie erwartet gut verlaufen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Konsensschätzungen dürften nun leicht steigen. Im weiteren Verlauf des Jahres dürften die Aktivitäten der Kunden allerdings nachlassen./bek/ajx