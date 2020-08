Aktie in diesem Artikel HelloFresh 42,62 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh nach Halbjahreszahlen von 41 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Kochboxenlieferant habe ein starkes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings könnte eine Verlangsamung des Wachstums aktiver Kunden früher als erwartet erfolgen./edh/bek