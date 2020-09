Aktie in diesem Artikel HelloFresh 39,86 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Kochboxenversender unter anderem mit Blick auf die Margen sowie auf Steuer- und Zinsbelastungen an. Sein beibehaltenes neutrales Votum begründete der Experte mit den voraussichtlich schwächeren Bestellungen in den nächsten Quartalen./tav/ck