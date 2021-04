Aktie in diesem Artikel HelloFresh 70,70 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh nach Quartalszahlen von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die starken Kennziffern des Kochboxenversenders habe er seine Umsatzprognosen erhöht, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/he