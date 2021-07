Aktie in diesem Artikel HelloFresh 84,08 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh vor Quartalszahlen von 62 auf 73 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Für den Versender von Kochboxen dürfte das Vierteljahr gut verlaufen sein, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Fokus am Markt liege allerdings darauf, wie sich die Konsumenten nach der Coronakrise verhalten werden. Diesbezüglich nahm Diebel unverändert eine vorsichtige Haltung ein./bek/mis