Aktie in diesem Artikel HelloFresh 77,02 EUR

-3,24% Charts

News

Analysen

HelloFresh 77,02 EUR -3,24% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 85 auf 78 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) 2022 deutlich. Damit berücksichtigt er die vom Kochboxenversender geplanten zusätzlichen Investitionen./ajx/gl