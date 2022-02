Aktie in diesem Artikel HelloFresh 45,10 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh vor Zahlen zum vierten Quartal von 61 auf 49 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel rechnet in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick mit einem ordentlichen Quartal, er sieht aber Abwärtsrisiken für 2022. Seiner Meinung nach wird sich die Debatte unter Anlegern in Zukunft noch stärker auf längerfristige Wachstumsraten in einer Zeit nach der Pandemie verlagern. Das gekürzte Kursziel begründete er vor allem mit höheren Steuerannahmen./tih/he